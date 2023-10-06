Лободе вынесли решение в России после поддержки ВСУ

Певице запретили петь чужие песни

Светлана Лобода, которая продолжает выступать с чужими песнями, проиграла композитору Олегу Влади суд. Мужчина ранее обратил внимание, что его композиция "К черту любовь" на площадке одного из крупных российских онлайн-кинотеатров прозвучала без указания автора.

Влади пошел в суд с иском на 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил его иск. Однако за все заплатит вовсе не украинская исполнительница, а сама онлайн-платформа.

Напомним, Влади ранее указывал, что решил добиться справедливости через суд после того, как Светлана публично объявила о готовности оказать помощь украинской армии. И требования прекратить петь "К черту любовь" просто проигнорировала.

В иске Олег указал, что поп-звезда нарушает его исключительные права. Тем не менее, Лобода все-таки вернулась на музыкальные площадки России.