Стало известно о возвращении Лободы в Россию

Теперь артистка ассоциирует себя с Украиной

Светлана Лобода, которую после начала СВО не признают как украинцы, так и русские, продолжает заниматься карьерой. Если до этого знаменитости приходилось во время гастролей исполнять песни на русском языке, поскольку других в репертуаре не было, то теперь она выпустила целый альбом "Made in U", или "Сделано в У", отсылая к названию своей страны. И, что самое интересное, певица открыла его для российской аудитории.

Ранее композиции знаменитости были заблокированы для россиян на популярных медиа-ресурсах. Артистка по примеру Макса Барских запретила гражданам России слушать ее песни. Но надолго знаменитости не хватило. Стало известно о возвращении Лободы на музыкальный рынок России.

Россияне спокойно могут скачивать новый альбом Светланы на Apple Music, покупая его за российские рубли. Всего в сборник включено 14 песен – и почти половина исполняется на русском. Также есть перепервка украинского "Щедрика" с хором.

На Украине пока публика не в курсе, что Светлана Лобода решила снова работать и для российской аудитории. Артистку регулярно критикуют на родине за ее неоднозначную позицию в начале конфликта, а также излишне показной проукраинский патриотизм.

Больше всего певицу недолюбливает Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка. Как известно, знаменитость сейчас активно гастролирует по США, где устраивает настоящую вакханалию.