Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Некогда популярный в России юморист Максим Галкин* принял решение покинуть родину после начала специальной военной операции. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он перебрался в Израиль, откуда и начал выступать с "миролюбивой" повесткой.
Однако пацифистские взгляды шоумена улетучились, как только беда пришла на его новую родину. После обострения истерического конфликта между Палестиной и Израилем супруг Аллы Пугачевой однозначно поддержал одну и из противоборствующих сторон.
Максим Галкин* не просто выступил на стороне Израиля, но и за последнюю неделю стал неким рупором конфликта для русскоязычной аудитории. Правда, сама аудитория уже который раз подозревает, что комик все-таки сбежал со Святой земли.
Несколько дней назад похожую на Аллу Пугачеву и Максима Галкина* пару заметили в аэропорту Израиля. Однако юморист вышел на связь и опроверг слухи об отъезде. Потом появилась новость, что он уехал на гастроли в Латвию.
Пародисту вновь пришлось комментировать новость через социальные сети. Максим Галкин* показал, что все еще находится у себя дома в Израиле. Он уточнил, что в Латвии планирует выступить только летом следующего года.
Обстановка на международной арене становится только хуже