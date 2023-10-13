Галкин* прокомментировал новость о бегстве из Израиля

Муж Пугачевой вышел на связь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Некогда популярный в России юморист Максим Галкин* принял решение покинуть родину после начала специальной военной операции. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он перебрался в Израиль, откуда и начал выступать с "миролюбивой" повесткой.

Однако пацифистские взгляды шоумена улетучились, как только беда пришла на его новую родину. После обострения истерического конфликта между Палестиной и Израилем супруг Аллы Пугачевой однозначно поддержал одну и из противоборствующих сторон.

Максим Галкин* не просто выступил на стороне Израиля, но и за последнюю неделю стал неким рупором конфликта для русскоязычной аудитории. Правда, сама аудитория уже который раз подозревает, что комик все-таки сбежал со Святой земли.

Несколько дней назад похожую на Аллу Пугачеву и Максима Галкина* пару заметили в аэропорту Израиля. Однако юморист вышел на связь и опроверг слухи об отъезде. Потом появилась новость, что он уехал на гастроли в Латвию.

Пародисту вновь пришлось комментировать новость через социальные сети. Максим Галкин* показал, что все еще находится у себя дома в Израиле. Он уточнил, что в Латвии планирует выступить только летом следующего года.

*В РФ признан иноагентом