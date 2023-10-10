Собчак призвали к суду за грубое оскорбление россиян

Против блогерши ополчился активист

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Как известно, после обострения исторического конфликта между Палестиной и Израилем сбежавшие из России звезды мгновенно отказались от своих "миролюбивых" заявлений. Артисты, на протяжении полутора лет критиковавшие решение Владимира Путина о начале СВО, вдруг поддержали жесткие заявления Беньямина Нетаньяху.

На стороне армии Израиля выступил, в том числе, юморист Максим Галкин*. Он обратился к поклонникам через социальные сети, представил свою версию ситуации и заявил, что его новая родина обязательно победит. Ксения Собчак не оставила без внимания пост своего товарища.

В комментариях скандальная журналистка поддержала мужа Аллы Пугачевой и призвала не обращать внимание на "говноедов". А дальше как в анекдоте про товарища Сталина: "А ты на кого подумал?"

Общественник Виталий Бородин, известный своими жалобами на беглых звезд, решил, что Ксения Собчак назвала "говноедами" именно россиян. И пригрозил блогерше судом.

"Ксения Анатольевна, вы не хотите извиниться за свои слова перед россиянами?" – обратился активист к Собчак.

Сам Максим Галкин*, в последние дни активно вещающий в соцсетях, пока что не заступился за блогершу, которая почему-то выступила за него.

*В РФ признан иноагентом