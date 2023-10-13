Оставшийся в Израиле Галкин* сообщил о новой атаке

Оставшийся в Израиле Галкин* сообщил о новой атаке
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Муж Пугачевой сделал заявление

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  

После возобновления палестино-израильского конфликта пародисту Максиму Галкину* дважды пришлось опровергать новости о его бегстве со Святой земли. Муж Аллы Пугачевой, последние полтора года транслирующий "миролюбивую" повестку относительно СВО, ныне поддерживает новую родину.

Решение российского лидера о начале специальной военной операции Максим Галкин* в свое время оценил негативно, зато боевые действия, инициированные премьер-министром Израиля, его никак не смущают. Сам юморист, конечно, отказался идти на фронт, зато обещал поддерживать страну по-другому.

Пока что супруг Аллы Пугачевой держит свое слово и занимается информационной поддержкой Израиля. Проще говоря, артист представляет свой взгляд на боевые действия в социальных сетях.

Видимо, позиция звезды нравится далеко не всем пользователям, потому что аккаунт Максима Галкина* подвергся атаке. Об этом сообщил сам шоумен, попутно предложив на всякий случай подписаться на его телеграм-канал.

Напомним, нежелание служить в армии Израиля муж Аллы Пугачевой объяснил тем, что и до этого не служил, поэтому из-за отсутствия боевого опыта не может стать резервистом. При этом комик умолчал о возможности записаться в добровольцы.

Ведущие шоу "Полный Абзац" сыронизировали, что Максим Галкин* не идет на фронт из-за бабушки на иждивении, намекая на Аллу Пугачеву, которую содержит муж.

*Признан иностранным агентом в РФ
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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