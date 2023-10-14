У кого из российских артистов есть паспорта Израиля: опубликован список

У кого из российских артистов есть паспорта Израиля: опубликован список
Ефим Шифрин. Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие обзавелись гражданством еврейского государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

В последние годы Израиль стал весьма популярен у российских знаменитостей. После февральских событий прошлого года некоторые начали отыскивать у себя еврейские корни и массово обзаводиться израильскими паспортами. Журналисты подготовили список счастливых обладателей гражданства Святой земли.

Известный юморист Ефим Шифрин получил паспорт Израиля еще в 2017-м году. Впрочем, это решение никаким образом не связано с ситуацией на международной арене. Артист всегда подчеркивал, что является евреем. Ефим продолжает жить и работать в России.

Алла Пугачева обзавелась заветным документом осенью прошлого года. Артистка получила паспорт Израиля благодаря своему мужу комику Максиму Галкину*. Мать лицедея является еврейкой.

Также осенью прошлого года появилась информация о наличии израильского гражданства у телеведущей Ксении Собчак. В своем порыве стать частью еврейского мира "блондинка в шоколаде" недавно объявила, что считает Израиль своей "второй родиной".

Бывший муж Собчак, артист Максим Виторган также обзавелся заветным документом вместе со своими детьми. Более того, его сын Даниил уже отслужил в армии Израиля и теперь его могут призвать на защиту страны в разразившемся конфликте.

Также некоторых российских знаменитостей подозревают в получении гражданства Израиля, однако официальных подтверждений нет. Известно, что в начале этого года артистка Лариса Гузеева, по некоторым данным, была в миграционном центре в Израиле, что навело людей на определенные мысли. Кроме того, ходят слухи о возможном израильском гражданстве у телеведущего Ивана Урганта, впрочем сам он это отрицает.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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