"Неплохо стреляю": Макаревич* высказался о мобилизации в армию Израиля

Рокер возвращается на Святую землю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* сбежал из России после начала специальной военной операции. Он обосновался в Израиле, откуда сначала осудил решение главы государства, а потом принялся критиковать российский народ и своих коллег.

Позиция "миролюбивой" звезды резко поменялась, когда возобновился конфликт между Израилем и Палестиной. Народный артист России занял однозначную позицию и поддержал свою новую родину. Методы войны, выбранные премьер-министром Беньямином Нетаньяху, рокера нисколько не смутили.

К слову, саму войну он не застал. Когда разгорелись боевые действия Андрей Макаревич* находился с гастролями в Европе. Разумеется, многочисленные смерти невинных людей не стали для русофоба поводом перестать веселить западную публику.

Андрей Макаревич* не стал отменять выступления, зато решил оправдаться перед израильскими согражданами, что не мог отказаться от концертов, но теперь-то летит обратно. Он обратился к публике через один из местных телеграмм-каналов.

Кроме того, Андрей Макаревич* высказался о мобилизации в армию Израиля. Он подчеркнул, что оружие ему никто не даст, но не упустил возможности похвастаться профессиональными навыками.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю", – заявил рокер.

При этом Андрей Макаревич* подчеркнул, что постарается помочь Израилю другими путями, ничего конкретно не уточнив.

*В РФ признан иноагентом