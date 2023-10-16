"Неплохо стреляю": Макаревич* высказался о мобилизации в армию Израиля

"Неплохо стреляю": Макаревич* высказался о мобилизации в армию Израиля
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рокер возвращается на Святую землю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА  

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* сбежал из России после начала специальной военной операции. Он обосновался в Израиле, откуда сначала осудил решение главы государства, а потом принялся критиковать российский народ и своих коллег.

Позиция "миролюбивой" звезды резко поменялась, когда возобновился конфликт между Израилем и Палестиной. Народный артист России занял однозначную позицию и поддержал свою новую родину. Методы войны, выбранные премьер-министром Беньямином Нетаньяху, рокера нисколько не смутили.

К слову, саму войну он не застал. Когда разгорелись боевые действия Андрей Макаревич* находился с гастролями в Европе. Разумеется, многочисленные смерти невинных людей не стали для русофоба поводом перестать веселить западную публику.

Андрей Макаревич* не стал отменять выступления, зато решил оправдаться перед израильскими согражданами, что не мог отказаться от концертов, но теперь-то летит обратно. Он обратился к публике через один из местных телеграмм-каналов.

Кроме того, Андрей Макаревич* высказался о мобилизации в армию Израиля. Он подчеркнул, что оружие ему никто не даст, но не упустил возможности похвастаться профессиональными навыками.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю", – заявил рокер.

При этом Андрей Макаревич* подчеркнул, что постарается помочь Израилю другими путями, ничего конкретно не уточнив.

*В РФ признан иноагентом
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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