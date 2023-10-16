Израиль категорично отказал Зеленскому в визите

Израиль категорично отказал Зеленскому в визите
Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Наладить отношения между странами не удалось

Источники среди украинских и израильских чиновников утверждают, что Владимир Зеленский задумал приехать в Израиль, чтобы выразить солидарность стране в свете войны. С соответствующей просьбой поступило письмо на имя израильского премьера. Украинская сторона хотела согласовать дату, когда приезд лидера будет возможен.

Однако, по данным СМИ, Израиль категорично отказал Зеленскому в визите. Администрации президента заявили, что "время неподходящее". 

В последнее время отношения между странами стали более напряженными. Официально Тель-Авив поддерживает Киев в конфликте, однако отказывается поставлять различные виды вооружения, что крайне не нравится украинскому руководству. Израиль, в свою очередь, пытается не идти против России, поскольку страна имеет сильное военное присутствие в Сирии. 

После нападения со стороны ХАМАС израильские власти заявили, что предпримут все необходимые меры, что навсегда положить конец противостоянию с Палестиной. Ожидается, что в ближайшее время состоится наземная операция в сектор Газа для скорейшего завершения конфликта.

На данный момент есть различные прогнозы по длительности войны в Израиле. Политолог Алексей Ванифатов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" указал, что существует множество причин, по которым конфликт может затянуться. И главная из них – наземная операция в секторе Газа.

Источник: Times of Israel
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