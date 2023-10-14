У бывшего клоуна не осталось шансов

Представители киевского режима продолжают пыжиться и дуть щеки, однако уже практически всем понятно, что песенка нынешних властей Незалежной спета. Так, совсем скоро украинский лидер Владимир Зеленский может передать Российской Федерации два города. Таким мнением поделился экс-советник американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор.



Многие эксперты сходятся в оценке ситуации и считают, что в ближайшее время киевскую администрацию принудят сесть за стол переговоров. В частности, не последнюю роль в этом сыграл конфликт, развернувшийся на территории Израиля – сейчас внимание и ресурсы Запада обращены к еврейскому государству.



Американский полковник считает, что когда украинского президента усадят за стол переговоров, ему придется пойти на условия Москвы и, скорее всего, передать нашей стране два города.

"Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", подчеркнул опытны военный эксперт из Соединенных Штатов Америки.

Макгрегор особо отметил, что как только США перестанут помогать киевскому режиму, от украинцев сразу отвернутся и европейцы. Без поддержки Запада киевский режим обречен.

