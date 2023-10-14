Опустившийся на дно Зеленский обратился к журналистам с дикой просьбой

Президент совсем потерял берега

Многие с любопытством наблюдают за тем, во что превращается украинский лидер Владимир Зеленский. Бывший комик, судя по всему, всегда мечтал о всемирной славе, которую получил, став главой страны. Однако на этом поприще экс-артиста ждали одни неудачи. Недавно он дошел до того, что обратился к местным журналистам с дикой просьбой.



В информационное пространство просочились новости о требовании Зеленского к украинской прессе. Так, горе-лидер страны попросил журналистов прекратить писать о коррупции. Мол, освещение этой темы негативно сказывается на отношении к Украине западных стран и может помешать "победе" над Россией. О том, чтобы просто искоренить коррупцию, Зеленский почему-то даже не задумывается.



Такой информацией с общественностью поделились главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая. Журналистка сообщила, что Зеленский потребовал от нее и ее коллег "молчать до победы". Разумеется, такая странная просьба президента к прессе вызвала бурную реакцию в интернет-пространстве.

"Ничего неожиданного, все закономерно. Вся украинская реальность находится в инфополе. Что пишут и показывают, то и есть", "Зеленский вор, нацист и военный преступник", "Зеля молодец, запретил писать про коррупцию, как только все украдут, разрешат писать", "Свобода слова, демократическая страна. Если о коррупции не писать – значит ее нет", – пишут комментаторы.

К слову, ранее в США предсказали следующий шаг Зеленского.

