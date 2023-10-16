Путин назвал два строгих условия для переговоров с Киевом

Путин назвал два строгих условия для переговоров с Киевом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер высказался по наболевшей теме

Продолжающийся на территории украинского государства конфликт беспокоит все мировое пространство. Многие с нетерпением ждут, когда же стороны усядутся за стол переговоров и придут к мирному решению. С заявлением на этот счет выступил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Российский лидер в очередной раз поднял важную тему в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии поездки в Пекин, отмечает телеканал RT. Разумеется, конфликтная ситуация на Украине интересует весь мир, так как ее последствия затронули многих.

Владимир Путин обозначил два строгих и очевидных условия для того, чтобы мирные переговоры с представителями киевского режима начались. Об этом сообщает информационный ресурс URA.RU.

Президент России подчеркнул, что оппонентам нужно отменить декрет о запрете переговоров и официально заявить о своей готовности приступить к диалогу, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Разумеется, вести переговоры невозможно, пока это запрещено страной на официальном уровне.

"Президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры. Всем и сам себе. Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят", – сказал лидер РФ.

К слову, ранее громкое заявление о нашем президенте Владимире Путине сделали боевики из ХАМАС.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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