Путин предупредил Израиль о последствиях наземной операции в Газе

Жертвы среди гражданского населения станут совершенно "неприемлемыми"

Российский лидер Владимир Путин предупредил, что применение тяжелой техники в Газе приведет Израиль к тяжелым последствиям, если ЦАХАЛ приступит к сухопутной операции в секторе.

Москва призывает конфликтующие стороны к переговорам. В противном случае, подчеркивает президент России, потери среди гражданских окажутся "неприемлемыми". Выступая на Совете глав стран СНГ в Кыргызстане, Путин отметил, что наземная операция с тяжелой техникой в жилых районах – весьма сложное дело, которое приведет к тяжелейшим последствиям и Израиль, и Палестину, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как указал глава РФ, в Газе проживают практически 2 миллиона человек. Обе стороны должны как можно скорее прекратить "кровопролитие".

Вместе с тем российский лидер высказался о необходимости переговоров, напомнив об отсутствии альтернатив. Целью таких процессов должно стать образование независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля в отношении гражданского населения в секторе Газа являются нарушением прав, уточняет телеканал "360".

Тем временем из охваченного войной Израиля продолжают возвращаться домой россияне. Одна из прилетевших в Москву россиянок рассказала, что в средиземноморской Хайфе днем ранее слышала звуки воздушной тревоги, передает "Пятый канал".