Раскрыт способ положить конец войне в Израиле

Шанс на прекращение конфликта пока маловероятен

ХАМАС и ЦАХАЛ продолжают вести ожесточенное сопротивление. Количество жертв с обеих сторон перевалило за несколько сотен, гибнут не только солдаты, боевики, но и гражданское население, включая детей. Но, несмотря на большие потери, останавливаться ни одна из сторон не планирует. Даже на Западе прогнозируют, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

Израиль намеревается ответить за удары по собственным территориям. Минобороны страны уже мобилизовали более 300 тысяч человек, объявив начале полномасштабного наступления на Сектор Газа, сообщает МИР 24. Представители ХАМАС, в свою очередь, заявляют, что не будут вести мирных переговоров, пока продолжаются боевые действия.

Однако способ положить конец войне в Израиле все же есть, утверждает политолог Владимир Брутер. В беседе с URA.RU он отметил, что Египет и Саудовская Аравия могут заставить израильскую армию остановиться.

"Они могут нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб. Турция – нет", – отметил эксперт.

По его мнению, Египет вполне может заявить, что ответом на сухопутную операцию станет безусловная поддержка ХАМАС в конфликте. Это серьезно осложнит текущую ситуацию для израильтян. Однако он отмечает, что такой сценарий маловероятен.

Политолог указал, что США не захотят портить отношения с Египтом, а также Саудовской Аравией. Последним нужно выбирать между арабской солидарностью и разрывом отношений с Западом. И неизвестно, какая сторона весов окажется тяжелее.

Как ранее сообщала "Свободная пресса", Израиль в течение ночи нанес несколько ударов по военно-морским целям ХАМАС.