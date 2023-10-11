Погибших в Израиле россиян "гораздо больше" - посол РФ

Погибших в Израиле россиян "гораздо больше" - посол РФ
Jvºrgen Fromme/www.globallookpress.com
В настоящий момент известно только о четырех жертвах

Реальные потери погибших и пропавших без вести в Израиле граждан РФ в действительности могут оказаться выше тех данных, которые получили подтверждение, указал посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов, выступая на "Валдае" по ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель дипломатической миссии подтвердил информацию о гибели четверых соотечественников, а также пропажу еще шестерых. Однако, указывает Викторов, дипмиссия предполагает, что среди жертв и пострадавших от недавно разгоревшегося с новой силой конфликта на Ближнем Востоке россиян значительно больше.

Дипломат подчеркнул, что может ссылаться на информацию, получившую подтверждение и прошедшую сверку с официальным Израилем.

Напомним, обострение между Израилем и Палестиной началось 7 октября, в субботу, когда боевики ХАМАС проникли через границу в южные регионы страны, дойдя до центральной части Израиля. В ответ на затеянный палестинским движением "Потоп Аль-Аксы" правительство Биньямина Нетаньяху официально объявило о реализации операции "Железные мечи" в Газе. Впервые за полвека израильские власти сделали заявление о войне на официальном уровне.

А телеканал "360" сообщает, что уроженец Челябинской области спас четверых жителей Израиля у кибуца Раим, в который вторглись боевики движения ХАМАС – при этом сам погиб.

В ГД ранее заявили, что из-за конфликт в Израиле стал причиной возвращения многих публичных российских персон, включая знаменитостей и бизнесменов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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