Путина попросили установить мир между Израилем и Палестиной

Путина попросили установить мир между Израилем и Палестиной
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Ирака обратился к российскому коллеге с просьбой вынести вопрос на обсуждение в Совбезе ООН

Иракский лидер Мухаммад ас-Судани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выступлении с инициативой о мире между Палестиной и Израилем.

В ходе выступления на сессии международного форума "Российская энергетическая неделя" президент Ирака подчеркнул, что обращается к Путину как к лидеру государства-постоянного члена Совбеза Организации Объединенных Наций.

Ас-Судани попросил Путина проявить инициативу с призывом прекратить боевые действия в отношении обеих сторон и поиском решения в палестинском кризисе. По словам иракского лидера, последствия разразившейся в регионе войны предсказать нереально.

В ходе выступления президент России указал, что в момент создания Израиля в качестве государства предполагалось и создание суверенной Палестины, что так и не было реализовано. Однако без выполнения этого условия мир на Ближнем Востоке невозможен, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Напомним, МИД России призвал стороны к срочному прекращению огня, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что конфликт, насчитывающий несколько десятилетий, нельзя урегулировать силовыми методами – необходимо найти компромисс с помощью дипломатии. Захарова также подчеркнула, что речь идет о создании суверенной Палестины в границах 1967 года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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