Пугачева вернется в Россию из Израиля только при двух условиях

Пугачева вернется в Россию из Израиля только при двух условиях
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И одно из них уже стало реальностью

Представитель ГД Султан Хамзаев ранее выразил уверенность в скором возвращении всех российских релокантов из Израиля и Европы, объяснив все тем, что в наших селебрити за пределами страны никто не нуждается. Однако, утверждает обозреватель NEWS.ru, все далеко не так просто, как кажется.

Политик предрекает скорый возврат российских олигархов и певцов с актерами. Правда в том, что медийные персоны должны избегать спорных вопросов и не ходить по лезвию – чтобы сохранить прежний авторитет и внимание среди общественности. Иными словами, рисковать в России и сохранять риски для бизнеса никто из них не станет и не стал. Естественно, самый легкий способ был выбран – покинуть страну и жить припеваючи, растрачивая свое состояние подальше от зоны боевых действий.

Назад едва ли вернется кто-то из звезд и олигархов. Половина – в лучшем случае. И ту же Аллу Борисовну Пугачеву в этом ключе трудно обвинить в неосторожности. Та вместе с супругом понимает: не получится обвинять уже всех подряд в боевых действиях, а затем устраивать туры и зарабатывать средства.

Поэтому, делает вывод автор материала, не стоит ожидать ее возвращения в Россию. Если это все-таки случится, все будет выглядеть как некий жест отчаяния. Да и Примадонна сама понимает, что ее не слишком-то принимают домой с распростертыми объятиями.

"Могу предположить, что есть всего два условия, при которых медийные персоны захотят вернуться: закончатся деньги либо начнется серьезная война в той стране, куда они уехали", – делает вывод журналист.

Впрочем, одно из таких условий уже стало реальностью – война в Израиле стала страшной реальностью. Едва ли Примадонна будет держать детей в такой опасности. Получается, что одно из таких условий уже можно рассматривать как случай для ее возвращения в РФ.
Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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