В секторе Газа раскрыли свои потери после ударов Израиля

В секторе Газа раскрыли свои потери после ударов Израиля
IMAGO/saeedqaq/www.globallookpress.com
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Пострадали уже тысячи человек

Число жертв в секторе Газа в результате ударов израильской армии выросло до 1100, пострадали свыше 5300, сообщает министерство здравоохранения анклава.

ООН между тем утверждает, что в Газе уничтожено более тысячи жилых домов, более 500 получили сильные повреждения.

Обе стороны несут огромные потери как среди гражданского населения, так и военных. А neva.today сообщает, что при нападении боевиков движения ХАМАС погибли более 1200 израильтян, ЦАХАЛ потерял 170 военнослужащих.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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