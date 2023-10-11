В секторе Газа раскрыли свои потери после ударов Израиля

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Число жертв в секторе Газа в результате ударов израильской армии выросло до 1100, пострадали свыше 5300, сообщает министерство здравоохранения анклава.
ООН между тем утверждает, что в Газе уничтожено более тысячи жилых домов, более 500 получили сильные повреждения.
Обе стороны несут огромные потери как среди гражданского населения, так и военных. А neva.today сообщает, что при нападении боевиков движения ХАМАС погибли более 1200 израильтян, ЦАХАЛ потерял 170 военнослужащих.
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