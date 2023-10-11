Вернувшийся в Израиль Чубайс вышел на связь

Экс-глава "Роснано" уже вернулся домой

Анатолий Чубайс в беседе с российскими журналистами заявил, что уже вернулся в Израиль – оказывается, экс-глава "Роснано" отлучался на одну из рабочих поездок в Дубай. Детали своей поездки бывший топ-менеджер не стал раскрывать.

Чубайс лишь уточнил, что его визит в Арабские Эмираты был давно запланированным – а поездка заняла у него лишь немного времени. Ныне он находится в Израиле.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что Чубайс вылетел из Израиля после нападения боевиков ХАМАС на южные и центральные регионы страны. В социальных сетях разлетелся снимок, на котором имеющий сходство с экс-главой "Роснано" мужчина стоит в очереди в аэропорту Бен-Гурион. Рядом с ним стояла женщина, похожая на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

Напомним, весной прошлого года Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и вылетел из России вместе с супругой. По некоторым данным, какое-то время пара находилась на территории Турции. Спустя двое суток глава государства подписал указ об увольнении Чубайса с занимаемого поста.

Ранее российский лидер дал оценку деятельности Чубайса на посту главы "Роснано" – Путин указал, что у государственной корпорации остались огромнейшие долги.