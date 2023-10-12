Отправленное Украине американское оружие попало в руки ХАМАС

Сын Дональда Трампа подтвердил информацию

На минувших выходных между Палестиной и Израилем разгорелся очередной виток исторического конфликта. Боевики ХАМАС проникли в города на Святой земле с оружием в руках. В результате столкновений погибли также мирные жители.

В ответ премьер-министр Беньямин Нетаньяху, которого многие эксперты обвиняют в полном провале оборонной системы страны, ввел в Израиле военное положение и приказал армии нанести удары по Сектору Газа. Со стороны палестинцев также есть жертвы среди мирного населения.

Сегодня к палестино-израильскому конфликту приковано внимание всех мировых СМИ и политических деятелей, поэтому ни одна деталь не остается незамеченной. Так, сын экс-президента США Дональда Трампа обратил внимание, что боевики ХАМАС используют американское оружие.

Соответствующей информацией он поделился в социальных сетях. По маркировке стало очевидно, что это винтовки М4, переданные Украине. Выделенное администрацией Джо Байдена оружие предполагалось исключительно для использования ВСУ.

"По мнению экспертов, помимо винтовки М4 Украина могла бы передать ХАМАС американские ракеты "Стингер",

– сообщает турецкое издание dikGAZETE. Журналисты также напомнили, что сами боевики ХАМАС распространили в социальных сетях кадры с благодарностью Украине и показали американское оружие.

Как ранее сообщало издание "Свободная пресса", атака ХАМАС на Израиль была неожиданной для Ирана. Это ставит под сомнение тот факт, что страна имеет какое-то отношение к началу боевых действий. Американские чиновники утверждают, что тоже не ожидали начала нового витка противостояния.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что сами США не могли не знать о подготовке нападения ХАМАС на Израиль, сообщает телеканал "360".