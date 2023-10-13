Противник оказался прав, считает отставной американский военнослужащий

Заявление российского лидера Владимира Путина о разразившемся на Ближнем Востоке военном конфликте следует рассматривать как тревожный знак для Соединенных Штатов, указывает экс-разведчик США Тони Шаффер.

Ранее глава РФ, выступая на встрече с главой правительства Ирака, заявил, что обострение на Ближнем Востоке стало следствием провальной внешнеамериканской политики в регионе, так как Белый дом не стал утруждать себя поиском компромиссов для конфликтующих сторон.

Шаффер не сомневается в истинности слов Путина. Политика Белого дома лишь подогревала конфликт, который длится 75 лет.

"Кажется, будто они просто попробовали закрыть крышку и сказать: теперь все нормально". Но это неправда. Ирония заключается в том, что Путин, который является нашим противником, имеет четкое видение по поводу происходящего и демонстрирует такое же мышление", – высказался Шаффер.

В ходе выступления на Российской энергетической неделе российские лидер указывал, что Штаты пытались совершить подмену решения основных проблем Палестины за счет отдельных подачек, уточняет "Свободная Пресса". Однако невозможно решить вопрос, если не взяться за проблему с суверенитетом Палестины и не озаботиться вопросом о создании Палестинского государства.

Как отмечает телеканал "360", при ударах ЦАХАЛ по Газе погибли тринадцать заложников, которые были захвачены в Израиле боевиками. Среди погибших также имеются иностранцы, уточняет RT.