Путин назвал главное условие для мира на Ближнем Востоке

Путин назвал главное условие для мира на Ближнем Востоке
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент России впервые прокомментировал происходящее в Израиле

Российский лидер Владимир Путин сделал первое заявление по поводу вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Глава РФ уверен, что способом урегулирования ситуации должно стать создание суверенного Палестинского государства.

Текущая ситуация на Ближнем Востоке стала следствием провала внешней американской политики, которая сводилась к монополизации урегулирования вместо поиска приемлемых для сторон компромиссов, считает Путин.

Президент России в очередной раз подчеркнул, что вопрос о создании Палестинского государства необходимо поднять на Совбезе ООН, который должен реализовать решение.

Выступая на встрече с иракским премьером Мухаммадом ад-Судани в Кремле, российский лидер добавил, что американский провал на Ближнем Востоке привели в очередной раз лишь к обострению ситуации. И Россия, и Ирак, отметил Путин, придерживаются позиции о защите гражданского населения в регионе.

В ХАМАС же успели заявить о достижении всех запланированных целей в конфликте и выразили готовность к переговорам. В Минобороны Израиля в ответ заявили, что ЦАХАЛ проведет зачистку в Газе с введением полноценной блокады и лишением противника с его населением доступа к электричеству, воде, еде и топливу.

Российская общественность же выражает достаточно полярные мнения о войне на Ближнем Востоке. Политолог Денис Денисов уверен, что победа палестинских формирований с проиранской "Хезболлой" в конфликте приведет к полному уничтожению Израиля. Правда, пока что соответствующих предпосылок не наблюдается, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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