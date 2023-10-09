Стало известно о гибели россиянина в результате атаки ХАМАС в Израиле

Еще четверо числятся пропавшими без вести

Четверо граждан России официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки ХАМАС, информация об их гибели также не получила подтверждения, сообщает российское посольство в Израиле.

Как пишет МИР24, родственники россиян обращаются в посольство за установлением связи, речь идет всего о девяти лицах, которые находятся в Израиле как на постоянной основе, так и временно.

Дипмиссия РФ внимательно следит за событиями в Израиле, оказывая содействие россиянам, которые находятся в Израиле. В консульстве заявили, что для нахождения пропавших граждан прилагается максимум усилий.

Позднее в посольстве указали, что из-за атаки ХАМАС в Израиле погиб один россиянин.