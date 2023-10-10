Кошмар на границе с Израилем: российским туристам запретили въезд и нахамили

Кошмар на границе с Израилем: российским туристам запретили въезд и нахамили
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Собравшись на экскурсию в Страну Обетованную из Египта, россияне нарвались на кошмар при попытке пересечь границу

Покупка экскурсионного тура у гида в отеле привела россиян к неприятным приключениям и потере денег, заплаченных за поездку. Сразу напомним: все случилось до начала военных действий последних дней.

Как выяснилось, туристам не повезло с отельным гидом. Тот мало того что продал неопытным россиянам дорогую экскурсию, так еще и не счел нужным предупредить о том, что возможны большие проблемы при пересечении границы.

Обычно сотрудники отелей в курсе вероятных сложностей и предупреждают об этом клиентов. Но только не гид в гостинице Шарм-эль-Шейха.

Размечтавшиеся об интересной экскурсии и знакомстве с красивой страной путники попали в страшную сказку. На контрольном пункте в Эйлате их остановили на шесть часов, в течение которых продолжался жесткий и бесцеремонный допрос сначала по очереди, потом обоих сразу.

Пограничников интересовало все: где живут, сколько зарабатывают, почему едут в Израиль и т.д. Все вещи обыскали и потребовали показать фото на телефоне. Зачем, свидетель происшедшего не знает.

Израильские служащие прекрасно и без акцента говорили по-русски. Туристы были ошеломлены хамским и пренебрежительным отношением пограничников. Через несколько часов допроса и обыска их отпустили в Шарм-эль-Шейх, а в Израиль въезд не разрешили.

Гид не желал возвращать уплаченные за поездку деньги, пострадавшие с трудом добились хоть какой-то компенсации за лишение экскурсий. Встреченных соотечественников они предупредили о проблемах на израильской границе, раз этого не сделал гид.

Причину подобного отношения к русским пострадавшие видят в февральских событиях прошлого года.

Напомним, недавно в Александрии полицейский расстрелял туристов, среди которых были россияне.

Источник: Дзен-канал "Мир в кармане" ✓ Надежный источник
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