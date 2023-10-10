"Ничего не могу сделать": Бледанс о мобилизации сына в израильскую армию

Бледанс поведала о жизни своего уехавшего в Израиль отпрыска

Эвелина Блёданс напряженно следит за происходящим в Израиле, Как и многие ее коллеги. Там живут ее сын от первого брака и сестра Майя.

Сейчас родственники звезды находятся далеко от линии фронта, в доме сестры обустроено бомбоубежище. Еще недавно поклонники и не знал, что у известной актрисы есть не только "солнечный" Семен, но и старший сын Николай.

Когда мать вернулась на съемки шоу "Маски", четырехнедельный младенец остался на руках родителей и сестры Эвелины.

Спустя год супруги с ребенком перебрались в столицу, и муж забрасывал актрису огромными букетами и заваливал подарками. Но спокойная жизнь с щедрым и состоятельным бизнесменом прискучила Эвелине и та предпочла карьеру.

Это и послужило причиной того, что она не уделяла внимания старшему сыну. Когда родители развелись, Коля обвинил в распаде семьи мать и год не общался с ней. О его отъезде в Израиль и вместе с отцом поселился в Тель-Авиве, Бледанс узнала от общих друзей.

Сейчас Николай находится в статусе военнообязанного. Опыт службы у него есть, но Эвелина очень надеется, что первым ее сына не призовут, поскольку служил он давно и не проходил переквалификацию.

"Я переживаю, но ничего не могу сделать", – печалится мать.

Отношения со старшим ребенком наладились, когда его призвали в израильскую армию на срочную службу. Тогда мать смогла найти слова, примирившие их с Колей. Видятся они не так часто, как хотелось бы, но юбилей (50 лет) Эвелина отмечала на Земле Обетованной с обоими детьми.

Недавно Эвелина побывала в отпуске в Израиле, куда ездила навестить старшего сына и отдохнуть с младшим, "солнечным" Семеном. Когда состоится следующая встреча с Николаем, мать не знает, но надеется увидеть его очень скоро.

К слову, в отпуск к Эвелине приезжала коллега и подруга Лариса Гузеева.



