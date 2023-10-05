"Дайте ему шанс": отец Милохина умоляет пустить сбежавшего сына в РФ

Приемный родитель просит дать блогеру возможность пройти медкомиссию

Еще совсем недавно известный блогер Даня Милохин блистал в шоу "Ледниковый период" вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой и со спокойной душой строил карьеру в России. Однако в прошлом году звезда интернета решила бросить все и уехать из страны. Тогда многие предполагали, что на родине Милохин появится еще не скоро.

Если отъезд Дани не слишком удивил и всполошил публику, то его неожиданное возвращение, которое состоялось этой осенью, возымело совсем другой эффект. Многие начали требовать, чтобы тиктокера проучили за неоднозначные выходки и призвали в армию. Но как только разгорелся скандал, Милохин снова уехал, будто его и не было.

С отъездом блогера шумиха не только не утихла, но и разразилась с новой силой. Народ продолжил жаждать наказания для беглого юноши. В результате Даня даже покаялся и попросил прощения у Константина Эрнста за скандал на Первом канале. Однако и это молодому человеку не помогло. Теперь урегулировать ситуацию и вступиться за тиктокера попытался его приемный отец Дмитрий Тюленев.

В своем обращении мужчина попросил пустить его сбежавшего сына обратно в Россию и дать ему возможность пройти медкомиссию. Родитель Милохина объяснил, что сейчас тот не может вернуться, ведь его ищут правоохранители. А ведь Даня, как заверил его приемный отец, хочет приехать в страну и работать здесь.

"Есть потенциал у человека, хочет вернуться, извинился… Ну дайте ему шанс работать", – умоляет Дмитрий Тюленев.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в России ответили на публичное покаяние Милохина.