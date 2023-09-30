В России ответили на публичное покаяние Милохина

В России ответили на публичное покаяние Милохина
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Блогеру никто не запрещает летать между странами - но ждать никто не станет

Российская актриса театра и кино Анна Калашникова отреагировала на обращение недоумевающего Дани Милохина, который чуть ли не слезно начал просить не запрещать ему въезд в родную страну – тиктокер сообщил, что лишь желает вернуться домой.

Певица же не может понять, с чего Милохин взял, будто кто-то ему запрещает въезд. Никто не выносил никаких запретов на пересечение границы и въезд в РФ персонально для блогера. Тот спокойно продолжает летать по миру из Дубая и в Россию.

"Вот недавно совсем прилетел и снова улетел. Это его, видимо, такое решение, прям как "Летучий голландец", – высказалась Калашникова

Кстати, Даня начал претендовать уже на некую сознательность в своих решениях и поступках – блогер принес извинения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту за инцидент годовой давности, а, точнее, побег из страны в самый разгар "Ледникового периода", где он выходил на лед в пару с Елизаветой Медведевой, которая внезапно осталась без партнера. На этот раз Милохин божится, что оправдает ожидания Первого канала (если, конечно, таковые до сих пор имеются).

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Путин призвал мир уничтожить систему "золотого миллиарда"

И отказаться от выплат оброка и контрибуций

Центробанк пообещал россиянам неприятности за "перегрев" ипотеки

Никаких выгодных ставок больше не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей