В России ответили на публичное покаяние Милохина

Блогеру никто не запрещает летать между странами - но ждать никто не станет

Российская актриса театра и кино Анна Калашникова отреагировала на обращение недоумевающего Дани Милохина, который чуть ли не слезно начал просить не запрещать ему въезд в родную страну – тиктокер сообщил, что лишь желает вернуться домой.

Певица же не может понять, с чего Милохин взял, будто кто-то ему запрещает въезд. Никто не выносил никаких запретов на пересечение границы и въезд в РФ персонально для блогера. Тот спокойно продолжает летать по миру из Дубая и в Россию.

"Вот недавно совсем прилетел и снова улетел. Это его, видимо, такое решение, прям как "Летучий голландец", – высказалась Калашникова

Кстати, Даня начал претендовать уже на некую сознательность в своих решениях и поступках – блогер принес извинения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту за инцидент годовой давности, а, точнее, побег из страны в самый разгар "Ледникового периода", где он выходил на лед в пару с Елизаветой Медведевой, которая внезапно осталась без партнера. На этот раз Милохин божится, что оправдает ожидания Первого канала (если, конечно, таковые до сих пор имеются).