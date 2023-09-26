Милохин обратился к ненавидящим его россиянам

Знаменитость хочет вернуться назад

Даня Милохин дал новое интервью, в котором высказался о разразившемся скандале после его приезда в Россию. Блогер заявил, что на границе его приняли дружелюбно, все проблемы начались после призыва Екатерины Мизулиной забрать его в армию.

Знаменитость утверждает, что такие новости его очень сильно напугали. Поэтому он взял билеты на самолет и "решил первым же рейсом свалить". Сейчас за границей он чувствует себя спокойнее.

По словам Милохина, когда он прилетел в Россию, то ощущал радость. Ему очень нравилось смотреть вниз на просторы страны из иллюминатора. А после выхода из самолета он ощутил холодный воздух, которого ему так не хватало в ОАЭ.

При этом россияне не были рады его возвращению. Сразу же ему стали писать в соцсетях сообщения, пропитанные ненавистью, называя его "грязной, замызганной крысой".

"Думаю, они обиделись, что пел на стриме гимн Украине. Это довольно серьезная штука, на которую вполне можно обижаться", – считает блогер.

Сейчас, по его словам, повторять такой поступок он бы не стал, поскольку это помогло бы избежать проблем в России. Но сильного сожаления по этому поводу Милохин не испытывает.

"Я хочу обратиться к народу русскому, который меня ненавидит, и я не понимаю почему. Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать?", – заявил он.

Блогер утверждает, что ради возвращения на родину готов не говорить ничего плохого в ее адрес и впредь следить за своими словами и поступками. Он также попросил российские власти дать ему хотя бы месяц побыть в России спокойно, после чего он готов снова покинуть страну.

Ранее стало известно, зачем Даня Милохин приезжал обратно в РФ.