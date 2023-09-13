"Страшно": Милохин впервые заговорил после бегства из России

"Страшно": Милохин впервые заговорил после бегства из России
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin/www.globallookpress.com
Блогер не собирается возвращаться домой

Тиктокер Даня Милохин впервые дал комментарий после неожиданного отъезда из России, в которой не успел пробить и недели после появления. До этого около года блогер жил в Дубае и Штатах, с переменным успехом пытаясь осесть на новом месте.

Всего несколько недель Даня обрадовал свою малолетнюю аудиторию постом, сделанным у Кремля. Тогда же стало известно, что кумир юного поколения вернулся домой после многомесячного отсутствия. В тот момент Даня признался журналистам, что просто соскучился по близким, которых с давних пор не видел.

А спустя три дня стало известно, что Милохин вылетел из России в "родные" Эмираты. Какое-то время блогер отмалчивался, однако кое-что по этому поводу сказал.

В переписке с журналистами тиктокер изначально пытался все свести к шуткам – изначально заявил, что в России "очень холодно" – казалось бы, неожиданная причина, учитывая весьма теплое бабье лето.

Однако, отбросив шутки в сторону, блогер заявил, что пока что не имеет никакого представления о том, когда вернется. 

"Посмотрим. Пока не знаю. Страшно", – высказался Даня.

А ранее мы рассказывали, в какие неприятности попадал Даня в Эмиратах – вплоть до скандала с местными правоохранительными органами.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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