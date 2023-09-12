Вернувшийся в РФ Милохин может отвертеться от армии: названа причина

Приемный отец блогера предположил, что молодого человека могут не призвать на службу

В последнее время имя популярного блогера Дани Милохина часто мелькает в заголовках прессы. Однако связано это не с достижениями молодого человека, а с его неоднозначными поступками. В 2022 году интернет-звезда уехала из страны, и с тех пор скиталась за границей. Но, вероятно, отъезд юноши не привлек бы столько внимания, если бы вскоре он не решил исполнить на камеру украинский гимн.

После неожиданной выходки Милохина на него ополчились многие соотечественники. Однако скандал разразился с новой силой, когда Даня опубликовал кадры, сделанные в России. Некоторые призвали разобраться с вернувшимся блогером и наказать его. Кроме того, юношу попросили как можно скорее призвать на срочную службу. В беседе с Комсомольской правдой приемный отец Милохина объяснил, возможно ли это, и поразмышлял о том, приезжал ли его сын вообще.

По мнению Дмитрия Тюленева, его приемный наследник мог прилететь в Россию на один день, а затем покинуть страну вновь. Впрочем, мужчина не отрицает, что молодой человек мог пошутить и разыграть свое возвращение. Приемный отец Милохина рассказал, что ни с ним, ни с братом тот не связывался.

Кроме того, мужчина прокомментировал информацию о том, что юношу могут призвать на срочную военную службу. Если верить приемному отцу, Даня может отвертеться от армии. Тюленев рассказал, что во время прохождения комиссии зрение Милохина было минус 6,5. По словам мужчины, блогер вынужден носить линзы и пока не делал операцию. Поэтому он сомневается, что молодого человека призовут на службу.

"Вряд ли он с таким зрением годен", – объяснил Тюленев.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что после неприятностей в Дубае Милохин вернулся в Россию.