Лазарева* призвала послать армию на Россию: "Я бы в ней поучаствовала"

Знаменитость придумала, как вернуться назад

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛАЗАРЕВОЙ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛАЗАРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ.

Юмористка Татьяна Лазарева*, которая и раньше была известна своей позицией против действующей власти, после начала СВО встала на сторону Украины. В итоге в родной стране ее больше не ждут, а на фоне всех резких высказываний ей может вполне грозить тюрьма.

Тем не менее, периодически она допускает возможность вернуться назад. Лазарева* на своем канале в YouTube опубликовала видео, допустив, что приедет в Россию после того, как "все закончится".

В рамках дискуссии о том, какая помощь потребуется стране после завершения СВО, юмористка выразила мнение, что в числе первых туда нужно будет запустить специалистов по ментальному здоровью. Она предложила послать на Россию армию психотерапевтов, которые помогут людям вернуться в нормальное состояние. Также знаменитость считает, что юмор окажется крайне востребованным.

"Это должны быть две армии: армия психотерапевтов и армия клоунов. Вторая, кстати, мне кажется, я бы в ней поучаствовала", – отметила Лазарева*.

При этом ее собеседник подчеркнул, что юмористка, судя по всему, уже принимает в ней активное участие.

Ранее Лазарева* порадовалась ударам беспилотников по России. Ответить ей решила известная патриотка Яна Поплавская.

*признана иноагентом по решению Минюста