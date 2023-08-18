"Дурь и подлость": Кучера осадил Лазареву* после зверского заявления

Актер раскритиковал юмористку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.



Популярная российская телеведущая Татьяна Лазарева* при всей своей обаятельности никогда не славилась высокими интеллектуальными данными. Для многих граждан она так и осталась юмористкой, выпускницей КВН.



Однако после начала специальной военной операции артистка и вовсе слетела с катушек. Возможно, на нее повлияли развод и длительная реабилитация. Не исключено, что бегство из России пошатнула ментальное здоровье.

Так или иначе, Татьяна Лазарева* недавно сделала даже не русофобское, а абсолютно подлое и бесчеловечное заявление. Она призналась, что радуется атакам беспилотников на города России.

Телеведущая также подчеркнула, что для нее является важным свержение государственной власти, а методы уже значения не имеют. Высказываниями звезды шокированы не только простые граждане, но и коллеги по цеху.

Актер Оскар Кучера отреагировал на русофобию Татьяны Лазаревой* и жестко поставил ее на место в своем телеграмм-канале.

"Ты же не дура! Но то, о чем ты говоришь – это дурь и подлость..." – подчеркнул Оскар Кучера.

Ранее по юмористке также прошлась актриса Яна Поплавская. Она высмеяла юмористку и призвала отгородить ее от других беглых звезд.

*признана иноагентом в РФ