Актер попал в немилость у коллег-патриотов

Телеведущий Оскар Кучера в ходе интервью с Борисом Корчевников поддержал все каноны отечественного патриотизма. Однако затем заявил, что не намерен отказываться от американского паспорта.

Артист пояснил, что сама "Америка – не враг". Дело лишь во власть имущих, которые и являются врагами. А отказ от гражданства США Оскар назвал обыкновенным популизмом.

Космическую логику актера попыталась объяснить Яна Поплавская. Певица порекомендовала коллеге никогда не давать интервью – чтобы не позориться в очередной раз. Едва ли сложно понять, что паспорт в таком случае и является принадлежностью к определенному государству, одобряющему боевые действия и убийства россиян.

"И наличие паспорта – это согласие с этими действиями, как ни крути", – заключила Поплавская.

В более раннем интервью Оскар рассказывал об обнищании американцев и стагнирующей американской экономике, а также о гражданах Соединенных Штатов, которым насаждают операции по смене пола. Однако после неудобного вопроса признал, что его супруга рожала ребенка в Штатах, которые Оскар сам выбрал для процесса родов – иные варианты актер, по собственному признанию, и не рассматривал.