Патриота Кучеру требуют выгнать из России после скандального интервью

Патриота Кучеру требуют выгнать из России после скандального интервью
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ возмутила попытка артиста "усидеть на двух стульях"

Оскар Кучера, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине и резко высказывается в адрес звезд, выступающих против конфликта, дал интервью блогеру Юрию Дудю*. В нем он сделал несколько заявлений, которые невероятно возмутили россиян.

Сперва он рассказывал о том, что экономика США обрушится в ближайшее время: там люди нищают, государство заставляет всех быть толерантными и менять пол. После интервьюер попросил его напомнить, где жена актера родила младшего ребенка, на что тот ответил – в Америке. 

Затем Кучера стал рассказывать, что любой бы в такой ситуации сделал своему ребенку американский паспорт – так поступил и он сам, поскольку "не дурак". 

"Мы решили выбрать страну, где процесс родов будет на высоком медицинском уровне, где море и приятная теплая погода. Я как-то сделал пост в Сети про США, и все мне начали писать: "В Крыму тоже хорошо, а еще есть Европа!" Знаете, Крым мы точно не рассматривали...", – заявил он.

После этого в Сети указали на несколько логических нестыковок из интервью Кучеры. 

Народ остался невероятно возмущен словами артиста. В комментариях под видео и Telegram россияне стали требовать выгнать его из России за "лицемерную позицию". 

"Логики и патриотизма маловато", "Не пускать их обратно, пусть греют свои **пы в Майами", "Не патриот он, а чмо продажное", "Хуже глупых женщин бывают глупые мужчины", "Правду говорят, пока интернета не было, только домашние знали, что ты дурачок. Двух слов Кучера связать не может", "Таких патриотов с американскими паспортами надо гнать из России", – написали люди.

Сам Кучера на критику в свой адрес и скандал, который разразился после интервью, не ответил. Тем не менее, в беседе с Дудем* он говорил, что продался в своей жизни лишь однажды – когда работал на передаче "Звезды сошлись", сообщает РИА ФАН.

*признан иноагентом
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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