"Имеет право": Кучера поддержал оскорбляющего Россию Галкина*

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Актер и ведущий Оскар Кучера вспомнил давнего коллегу Максима Галкина*, гастролирующего почти по всему миру, чтобы обеспечить своей известной супруге и детям безбедное существование. Концертная программа шоумена сводится к критике российского руководства и патриотизма бывших коллег.
Кучера же считает, что можно высказывать любое мнение – разница кроется лишь в способах донесения до масс. Однако право на выступление за рубежом, уверен Оскар, у Максима имеется.
"У него такая позиция. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право", – считает Кучера.
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