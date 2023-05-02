"Имеет право": Кучера поддержал оскорбляющего Россию Галкина*

"Имеет право": Кучера поддержал оскорбляющего Россию Галкина*
Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Хотя сам телеведущий не поддерживает позицию супруга Примадонны

Актер и ведущий Оскар Кучера вспомнил давнего коллегу Максима Галкина*, гастролирующего почти по всему миру, чтобы обеспечить своей известной супруге и детям безбедное существование. Концертная программа шоумена сводится к критике российского руководства и патриотизма бывших коллег.

Кучера же считает, что можно высказывать любое мнение – разница кроется лишь в способах донесения до масс. Однако право на выступление за рубежом, уверен Оскар, у Максима имеется.

"У него такая позиция. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право", – считает Кучера.

*признан иностранным агентом
Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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