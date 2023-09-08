После неприятностей в Дубае Милохин вернулся в Россию

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Блогер Даня Милохин решил вернуться в Россию после практически годового отсутствия. Тиктокер выложил в социальных сетях свежие фото, сделанные в самом сердце столицы – кажется, Даня успел уже доехать до Красной площади.
Сначала Даня показал в соцсетях кадры своего перелета в Россию – летел бизнес-классом. Ну а после приземления блогер отобедал в ресторане, расположенном в центре Москвы.
Напомним, блогер улетел из России в 2022 году. Второй год ему предстояло откатывать "Ледниковый период" с Евгенией Медведевой – однако тот внезапно отказался и улетел в Эмираты, заявив, что сильно устал и желает отдохнуть, следуя примеру своих друзей.
После переезда Милохин начал жаловаться на скитания в шкуре эмигранта, которому не хватает денег. После этого переехал в Штаты, а по возвращению в Эмираты попытался зарабатывать на частных корпоративах.
А ранее мы писали, что Даня неожиданно привлек внимание правоохранителей в Дубае – блогер даже выложил фото, сделанное на заднем сиденье полицейской машины. Тогда же заставил юную публику гадать, в какую историю попал их кумир. Позднее, однако, радостный Милохин вышел на связь, сообщив, что все утряслось.
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