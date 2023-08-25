Попавший в тюрьму за границей Милохин вышел на связь

Тиктокер не на шутку напугал своих впечатлительных поклонников

На днях блогер Даня Милохин, который с прошлого года живет в Дубае, был задержан местными правоохранителями. Тиктокер опубликовал снимок, который он сделал, сидя на заднем сиденье полицейского автомобиля. Позже в телеграм-канале музыкального лейбла Bugatti Music, принадлежащем другу Милохина рэперу Моргенштерну*, появилась запись, сообщающая о том, что Даня попал в тюрьму.

Спустя время в этом же телеграм-канале появилось видео от самого Милохина. Блогер вышел на связь, чтобы сообщить хорошие новости. Как выяснилось, за блогера внесли залог. Он поблагодарил друзей, которые смогли "вытащить его оттуда".

Что же произошло с Милохиным, неизвестно. Но, скорее всего, в скором времени 21-летний тиктокер сам расскажет подробнее о нарушении закона в Дубае. Пока же переживающие поклонники делятся домыслами. Говорят, блогер попал в ДТП. И эта догадка небеспочвенна. Уже после случившегося Даня сделал несколько публикаций, в которых рассказал о сдаче экзамена ПДД, причем неудачной. Молодой человек провалил испытание из-за не пристегнутого ремня.

Ранее Даня Милохин заявил, что желает вернуться на съемки "Ледникового периода". Почему блогер решил изменить свое отношение к Первому каналу, писало "Утро.ру".

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.