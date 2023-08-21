Улетевший из России Милохин просит вернуть его в "Ледниковый период"

Улетевший из России Милохин просит вернуть его в "Ледниковый период"
Даня Милохин и Елизавета Медведева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У блогера закончились деньги, считают поклонники

Покинувший Россию после начала специальной операции тиктокер Даня Милохин заявил, что желает вернуться на съемки "Ледникового периода". Вдохновлен и заряжен так, что готов на коротком уведомлении выйти на лед и сразу же пахать на тренировках для участия в ледовом шоу.

При этом сам блогер утверждает, что выступления на "Ледниковом периоде" оказали на него важнейшее влияние – они научили героя дисциплине.

При этом Даня не стал вспоминать прошлогодний скандал, который вспыхнул после его громкого ухода из проекта. Кумир несовершеннолетних в тот момент заявил, что сильно устал – однако в тот момент был включен в качестве участника шоу. А все друзья уже отдыхали в Эмиратах. Уход оказался внезапным: такого шага от блогера не ждали ни продюсеры шоу на Первом канале, ни его напарница Евгения Медведева.

Публика же предполагает, пишет "Телепрограмма", что у уехавшего из России блогера закончились средства к существованию. К слову, сам Милохин на одном из подкастов ранее сообщал, что существует благодаря сердобольным друзьям – весь его заработок был израсходован, и у блогера оставалась лишь символическая (по его собственным меркам) сумма. 

Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Не испугались: два лидера в Европе отвернулись от США

Некоторые готовы отстаивать правду

Германия нанесла подлый удар по владельцам иномарок

Введены серьезные ограничения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей