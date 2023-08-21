Улетевший из России Милохин просит вернуть его в "Ледниковый период"

У блогера закончились деньги, считают поклонники

Покинувший Россию после начала специальной операции тиктокер Даня Милохин заявил, что желает вернуться на съемки "Ледникового периода". Вдохновлен и заряжен так, что готов на коротком уведомлении выйти на лед и сразу же пахать на тренировках для участия в ледовом шоу.

При этом сам блогер утверждает, что выступления на "Ледниковом периоде" оказали на него важнейшее влияние – они научили героя дисциплине.

При этом Даня не стал вспоминать прошлогодний скандал, который вспыхнул после его громкого ухода из проекта. Кумир несовершеннолетних в тот момент заявил, что сильно устал – однако в тот момент был включен в качестве участника шоу. А все друзья уже отдыхали в Эмиратах. Уход оказался внезапным: такого шага от блогера не ждали ни продюсеры шоу на Первом канале, ни его напарница Евгения Медведева.

Публика же предполагает, пишет "Телепрограмма", что у уехавшего из России блогера закончились средства к существованию. К слову, сам Милохин на одном из подкастов ранее сообщал, что существует благодаря сердобольным друзьям – весь его заработок был израсходован, и у блогера оставалась лишь символическая (по его собственным меркам) сумма.