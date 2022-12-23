"Испанский стыд": Кучера устроил разнос опозорившемуся Милохину

"Испанский стыд": Кучера устроил разнос опозорившемуся Милохину
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin/www.globallookpress.com
Популярный блогер - ходячая катастрофа, уверен артист

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера считает, что популярный блогер Даня Милохин – настоящая ходячая катастрофа. У артиста сложилось негативное мнение о молодом таланте, за которым следят миллионы детей.

Кучера разносит Даню за отсутствие, по его мнению, способностей в музыке и неумения связно строить предложения. А потому, уверен артист, и популярность у блогера совершенно незаслуженная.

Оскар уверяет: дело не в зависти. Просто испытывает чувство стыда за Милохина.

"Это называется "испанский стыд". Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: "Ну елки-палки!" – объяснил позицию Кучера.

Оскар заявил, что молодое поколение тоже способно разделить его точку зрения. К примеру, дети телеведущего придерживаются такого же мнения о юном тиктокере. 

К слову, у Оскара схожее мнение по поводу ведущей Насти Ивлеевой, которую тот считает "не самой далекой". И как-то распек последнюю за жалобы на малый заработок.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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