Оказался за решеткой: обругавший Россию Милохин вляпался в неприятности в Дубае

Блогеру пришлось иметь дело с местной полицией

Известный молодежный блогер Даня Милохин, улетевший в Эмираты после специальной военной операции, столкнулся с неприятностями в Дубае. Певец выложил фото, сделанное на одном из хайвеев – по всей вероятности, бывший участник "Ледникового периода" попал в ДТП.

В качестве подтверждения Даня выложил пару снимков в соцсети: на одном из них он сидит на заднем сиденье полицейского авто, огороженного решеткой. На другом же фото сотрудник полиции стоит перед остановленным транспортом.

"Упс", – подписал снимки Милохин.

Что конкретно могло произойти, не сообщается.

Ранее блогер заявил, что вновь готов принять участие в "Ледниковом периоде" на Первом канале – даже сообщил, как важен был проект для развития его личности. Милохин уточнил, что работа в проекте с тренировками на льду прививают дисциплину. Занимательно, но свою партнершу на льду Елизавету Медведеву, а также продюсеров шоу, Даня решил благополучно оставить, сразу же умчавшись в Дубай, когда проект выходил на ТВ.