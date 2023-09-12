Милохин срочно сбежал из России после скандала с призывом

СМИ сообщают, что блогер экстренно купил билеты за границу и улетел из страны

В прошлом году Даня Милохин покинул родину, последовав примеру некоторых опальных знаменитостей. За границей дела молодого человека складывались не слишком хорошо, поэтому многие были уверены, что его возвращение не за горами. Особенно приезда блогера ждали те, чьи чувства он задел, исполнив на камеру украинский гимн.

На днях стало известно, что после долгих месяцев отсутствия Милохин приехал в Россию. Звезда Интернета опубликовала в блоге кадры, сделанные в столице. В тот же момент разразился громкий скандал с возможным призывом юноши в армию. Некоторые посчитали, что только так молодого человека можно вразумить. Однако до сегодняшнего дня оставалось загадкой, приехал ли блогер на самом деле, или же это был очередной розыгрыш.

Сомнения испарились, когда в Сеть утекло очередное видео с участием Милохина. Автор ролика запечатлел юношу катающимся на самокате по одной из улиц Москвы. Снимавший явно нарушил личные границы блогера, поэтому тот был настроен по отношению к нему не слишком дружелюбно. Он даже посвятил незнакомцу несколько нецензурных слов. Впрочем, неприятная встреча осталась в прошлом, как и приезд Дани в Россию.

Как удалось выяснить источнику, вчера Милохин срочно сбежал из страны после скандала с призывом. Сообщается, что интернет-звезда купил билеты в Дубай и вылетел туда сегодня ночью из аэропорта Внуково. Вероятно, к столь внезапному отъезду блогера могли подтолкнуть сообщения о том, что его, возможно, собираются призвать в армию. Уточняется, что во время прохождения паспортного контроля юноша заметно нервничал.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что вернувшийся в РФ Милохин может отвертеться от армии.