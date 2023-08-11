Жена хирурга Хайдарова сбежала из России после скандала с крупной суммой

Вопросов в грязной истории больше чем ответов

В шоу-бизнесе продолжает развиваться грандиозный скандал с участием звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Все началось с того, что певицы Любовь Успенская и Слава публично обвинили его в некачественно проделанной работе. Сначала артистки хотели решить проблему полюбовно и просто вернуть свои деньги, но хирург обвинил их в вымогательстве.

Теперь в скандал вмешивается все больше и больше людей, среди которых знаменитости и обычные пациенты, которые присоединяются к обвинениям со стороны Успенской и Славы. Девушки массово присылают фото неудачных работ Хайдарова и называют его "мясником". сам же хирург и его адвокат обвинения не принимают и называют ситуацию "сиськиным бунтом".

В деле замешаны огромные деньги, так что если обвинения подтвердятся, хирургу несдобровать. На днях выяснилось, что жена Тимура Хайдарова сбежала из России после скандала и боится возвращаться. Под предлогом отдыха вся семья Хайдарова с детьми улетела в жаркие страны, как ни в чем не бывало.

В СМИ отмечается, что жена Хайдарова боится возвращаться в Россию после скандала с участием челюстно-лицевого хирурга Александра Вдовина, который тоже стал жертвой ее мужа. В подтверждение он показал фото своих гноящихся ягодиц и угрожал жестокой расправой. Он потребовал выплату в десять миллионов рублей.

А вот Филипп Киркоров, например, очень доволен работой Хайдарова.