Киркоров лег под нож пластического хирурга и шокировал народ

Киркоров лег под нож пластического хирурга и шокировал народ
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Самого артиста все устраивает

Поп-король Филипп Киркоров заявил, что снова лег под нож пластического хирурга. Певец раскрыл имя доктора с золотыми руками – им оказался некий Тимур Хайдаров, который наводит красоту на лицах российских селебрити.

Сам артист заявляет, что снова превратился в натурального красавца.

"У меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он – моя молодость и вечная красота", – признается артист.

Кстати, довериться Хайдарову решилась ранее певица Слава, превратившаяся в богиню красоты после подтяжки груди, липосакции рук и живота с ногами. 

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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