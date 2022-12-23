Киркоров лег под нож пластического хирурга и шокировал народ

Самого артиста все устраивает

Поп-король Филипп Киркоров заявил, что снова лег под нож пластического хирурга. Певец раскрыл имя доктора с золотыми руками – им оказался некий Тимур Хайдаров, который наводит красоту на лицах российских селебрити.

Сам артист заявляет, что снова превратился в натурального красавца.

"У меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он – моя молодость и вечная красота", – признается артист.

Кстати, довериться Хайдарову решилась ранее певица Слава, превратившаяся в богиню красоты после подтяжки груди, липосакции рук и живота с ногами.