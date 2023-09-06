Сын Ширвиндта уехал из Москвы после перепалки с Талызиной

Сын Ширвиндта уехал из Москвы после перепалки с Талызиной
Михаил Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Семья раздала половину имущества

Семья российского телеведущего Михаила Ширвиндта продала роскошную квартиру на Патриарших прудах в Москве и переехала загород. Об этом поклонникам рассказала супруга звезды Анастасия. Сын Ширвиндта помог упаковать и погрузить в машину вещи и с легкостью покинул столицу. Супруга телеведущего призналась, что для нее переезд стал изменением привычного уклада жизни. 

"Я прощаюсь со своими установками по отношению к пространству, обществу и вещам", – рассказала жена Шивиндта.

Также она добавила, что теперь для нее комфорт выше престижа. И для новой жизни ей многое не нужно, поэтому большую часть вещей она попросту раздала друзьям и знакомым. Вообще Анастасия взяла за правило перед тем, как покупать что-то новое, избавиться от трех старых вещей. Жена Ширвиндта решила стремиться к чему-то более уникальному и интересному, нежели массовому и однотипному. 

Она больше не хочет жить "модном районе" и носить "трендовые вещи", которые любят все. Также ей перестало быть интересным общаться с теми, с кем "нужно и полезно". 

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт вступил в перепалку с актрисой Валентиной Талызиной, которая обрушилась с гневом и критикой на Аллу Пугачеву. Ширвиндт назвал актрису "полоумной старушкой", после чего начался скандал. Талызина заявила, что много лет проработала в театре и на ее спектакли ходят до сих пор, а вот артист не может похвастаться такой же популярностью, ведь его знают только благодаря отцу. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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