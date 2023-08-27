"Полоумная старушка": Талызина высказалась после дерзкого оскорбления Ширвиндта

В последнее время артистка откровенно делится своими мыслями

За минувший год наша страна пережила много перемен. Известные события зимы 2022 года разделили жизни многих россиян на до и после. Немало отечественных звезд решили расплеваться с Россией и отбыли за границу. После такого резонансного шага внимание к ним резко повысилось. Так, теперь никто не стесняется говорить о том, что думает о бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Заявления народной артистки РСФСР Валентины Талызиной в адрес певицы привели к череде скандалов.



В первую очередь, легендарная советская актриса подчеркнула, что Пугачева навсегда потеряла ее расположение. Более того, Талызина припомнила любопытные обстоятельства биографии Аллы Борисовны. Оказалось, что она нарочно изменила имя отца, которого на самом деле зовут Борух. Таким образом Пугачева скрыла свое еврейское происхождение. Ей казалось, что это позволит стать ближе к российскому зрителю.



После этих слов некоторые начали обвинять Талызину в антисемитизме. Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт и вовсе назвал советскую актрису "полоумной старушкой" после того, как она дала обширное интервью, где поделилась своим мнением о Пугачевой и других беглых артистах.



Талызина молчать не стала и вышла на связь после волны критики. Звезда советского кинематографа напомнила, что много лет прожила в браке с евреем и точно не может быть уличена в дурном отношении к этой нации.



В то же время Пугачева, которая, судя по всему, стыдилась своего происхождения, отказавшись от отчества отца, продемонстрировала свое истинное отношение к корням. Талызина подчеркнула, что такое поведение вызывает у нее самые негативные чувства.



К слову, ранее было объявлена дата возвращения Пугачевой в Россию.

