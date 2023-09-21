По Родине не скучал: зачем Милохин на самом деле прилетел в Россию

По Родине не скучал: зачем Милохин на самом деле прилетел в Россию
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin/www.globallookpress.com
У тиктокера осталось одно незавершенное дело

Оскандалившийся тиктокер Даня Милохин мог приехать в Россию, в которой ему довелось побывать от силы пару дней после длительного отсутствия, ради интервью с журналисткой Мадонной Мур, которая опубликовала компрометирующее фото в социальных сетях.

На опубликованном фото Даня сидит на кресле – журналисты считают, что именно на том, на котором располагаются герои интервью у Мадонны Мур. На нем уже доводилось сидеть Инстасамке и другим знаменитостям.

Фото: соцсети

Блогер прилетел в РФ в первой половине сентября. Однако общественник и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию и сообщила в социальных сетях, что того необходимо призвать на службу в вооруженных силах.

Даня, судя по всему, не слишком горел подобной перспективой, и в скором времени улетел назад в Эмираты. Впрочем, комиссариат не собирается носиться за Милохиным по всему свету (хотя медиа ранее сообщили, что военкомат Анапы объявил того в розыск). Крымский комиссар Евгений Машуков заявил, что никто не собирается бегать с наручниками и вылавливать тиктокера. Если уехал – бога ради. Правда, нужно сняться с воинского учета по закону, если отсутствие военнобязанного по месту жительства длится более полугода.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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