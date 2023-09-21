Военком вынес вердикт по призыву Милохина в армию

Знаменитость может избежать незавидной участи

После отъезда Дани Милохина за границу журналисты сообщили, что военный комиссариат Анапы объявил его в розыск. Слухи спустя время подтверждения не нашли, хотя в ведомстве подтвердили, что начали проверку по делу блогера, чтобы изучить наличие у него оснований для отсрочки.

Тем не менее, новости о розыске дошли до самого Милохина. В своих соцсетях он отреагировал на произошедшее словами, что ему стало страшно, сообщает "Свободная пресса". Возвращаться в Россию на фоне происходящего он не планирует, пока знаменитость будет находиться в ОАЭ.

Однако крымский военный комиссар Евгений Машуков утверждает, что блогер может вовсе избежать всех армейских "ужасов". Если гражданин уехал за границу на срок более шести месяцев, то обязан сняться с воинского учета, подчеркнул он. Для этого будет достаточно подать заявление в военкомат по почте или через своего представителя.

"Никто за ним с наручниками бегать не будет. Его право – куда хочет, туда пусть и едет", – вынес вердикт Милохину военком.

Если Даня снимется с воинского учета, то никакого розыска на федеральном или международном уровне не будет. Но в случае возвращения на родину ему придется снова прикрепиться за определенным военкоматом.

Ранее на Даню Милохина предложили завести уголовное дело в России.