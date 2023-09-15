"Он уже попадает под статью": на сбежавшего Милохина требуют завести дело

За что - никто не знает

Даня Милохин вернулся в Россию всего на пару дней – после новостей о том, что ему светит срочная служба, улетел экономом назад в Эмираты. Патриотично настроенные общественники ныне клеймят блогера.

Поведение Дани жутко не понравилось журналисту и критику Михаилу Шахназарову, который в числе остальных призывал оказать воздействие на тиктокера.

Теперь, считает Михаил, Милохин более ничего из себя не представляет. Однако журналист не понимает, по какой причине на него никто ничего не стал "заводить". Поэтому будет весьма интересно, если в следующий раз тот спокойно прилетит в Москву и будет расхаживать по городу как ни в чем не бывало.

"Он уже попадает под статью. А ведь Даня кричал, что любит Россию, скучает…", – рассуждает Шахназаров.

Публицист, впрочем, напоминает, что таких селебрити ныне развелось немало. И какие меры принимать в таком случае, пока что неясно.

Сам Милохин толком не реагировал еще на свой отъезд. Предполагалось изначально, что Даня вернется в Россию поработать и принять участие в корпоративах перед Новым годом. Даже начал снижать свой ценник, что, впрочем, не слишком помогло. Блогер ранее признался журналистам, что вновь возвращаться домой ему пока что страшно.