Названа причина возвращения Милохина в Россию

Названа причина возвращения Милохина в Россию
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тиктокер прилетел с конкретной целью

Сбежавший из России на фоне СВО популярный тиктокер и исполнитель Даня Милохин в середине сентября вернулся на родину. Правда, побывал он в нашей стране всего несколько дней, после чего вновь уехал за границу. Почему блогер решил вернуться, для многих осталось загадкой.

Бегство одного из самых высокооплачиваемых тиктокеров России формально не было связано со специальной военной операцией. Даня Милохин покинул страну после скандала на Первом канале, отказавшись продолжить выступление в программе "Ледниковый период".

После отъезда блогер даже записал негативный ролик, который адресовал телевизионным продюсерам. Так или иначе, на Западе гонорары российского уровня он не зарабатывал, а деньги потихоньку начали заканчиваться.

Сам Даня Милохин жаловался, что вынужден ютиться у знакомых, потому что в годы активности транжирил деньги, не сделал сбережений и не позаботился о недвижимости. Поэтому вполне логичным выглядит версия о его возвращении в Россию.

СМИ узнали, что титктокер прилетел на родину, чтобы оформить документы на квартиру в Оренбурге, которая ему положена по закону как выпускнику детского дома. Успел ли музыкант соблюсти формальности, остается загадкой.

Даня Милохин вновь покинул Россию, когда общественники потребовали отправить звезду соцсетей в армию.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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