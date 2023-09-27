Беглый блогер Милохин обратился лично к Эрнсту

Тиктокер извинился за скандал

После начала специальной военной операции один самых богатых российских тиктокеров Даня Милохин последовал примеру других звезд и сбежал из страны. Формально его решение было связано не с политическими событиями, а со скандалом на шоу "Ледниковый период", в результате чего блогер покинул проект.

За границей творческих успехов звезда социальных сетей не смогла добиться, а деньги постепенно подходили к концу. Сам Даня Милохин жаловался, что ему приходиться ютиться друзей.

Зарабатывая многомиллионные гонорары, юный тиктокер не догадался сделать финансовые сбережения и обзавестись недвижимость. В итоге он остался у разбитого корыта.

Блогер в итоге решил вернуться на родину, чтобы оформить права на положенную законом квартиру для выпускника детского дома. Однако в России его ждали новые проблемы. Политические активисты потребовали призвать тиктокера в армию, а некоторые граждане набросились на него с критикой в соцсетях.

Перспектива отправиться на СВО Даню Милохина не устроила и он почти сразу сбежал из страны. Меж тем, блогер признал свою ошибку и обратился лично к Константину Эрнсту и извинениями за скандал на Первом канале.

"Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю", – подчеркнул Даня Милохин.

В интервью он также отметил, что неправильно себя повел из-за возраста, однако за год повзрослел. Принял ли генеральный директор Первого канала извинения блогера, пока неизвестно.