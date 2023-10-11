"Ситуация жуткая": Ширвиндт высказался о войне в Израиле

Ведущий не скрывает своих эмоций от происходящего

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Российский актер, телеведущий Михаил Ширвиндт признался журналистам, что не имеет никакой родни в Израиле, однако обеспокоен ситуацией, развернувшейся на Ближнем Востоке. Любые агрессивные действия и боевые конфликты между странами, утверждает кинопродюсер, всегда трагичны.

"Ситуация жуткая, – высказался Ширвиндт.

Однако у многих российских селебрити имеются родственники в Израиле. Звездный продюсер, супруг Валерии Иосиф Пригожин признался журналистам, что не все из его родственников выходят на связь. А ведь в этой стране у него проживают мать, братья и сестры.

Супруг Валерии считает, что всех виновных в нападении необходимо покарать за убийство гражданского населения – мир, негодует Иосиф, разучился разговаривать.

А вот Примадонна с супругом не собираются уезжать из Израиля – последний выражает поддержку ЦАХАЛ в социальных сетях и называет происходящее в стране большим горем. Пока что Галкин* готов помогать финансами и сдавать кровь в качестве донора – а если будет необходимость, то и возьмет оружие в руки.

*признан иностранным агентом решением Минюста